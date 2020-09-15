Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin üretim tesislerine ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin tüm üretim tesislerindeki hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretimi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile tescillendi.

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren ve tüketim ürünleri alanında 70 yılı aşkın süredir ihtiyaçları karşılayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Gebze, Yalova ve Manisa'da kurulu dört üretim tesisi, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki kriterleri yerine getirmesi nedeniyle ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' ile sertifikalandırıldı. Her bir üretim tesisinde TSE uzmanları tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamlayan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, aldığı belge ile pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığını bir kez daha teyit etmiş oldu.