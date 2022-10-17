Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin yeni CEO'su Bülent Kozlu oldu

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde üst düzey atama gerçekleşti. Bülent Kozlu, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin yeni CEO'su oldu.

Temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etme amacıyla çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nde üst düzey atama gerçekleşti. Bülent Kozlu, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin yeni CEO'su oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Bülent Kozlu, iş yaşamına 2003 yılında Lazard Yatırım Bankası'nın New York ofisinde analist olarak başladı. Ocak 2020'de Eczacıbaşı Holding Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini üstlenen Kozlu, Topluluğun ana iş kollarında ve yeni alanlarda yatırım ve satın almalarından sorumlu oldu. Ayrıca Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım, Kanyon, Eczacıbaşı-Monrol, E-kart ve Eczacıbaşı Sigorta şirketlerinin sorumluluğunu üstlendi.

Bülent Kozlu Ekim 2022'den itibaren, lider ve güçlü markaları ile kişisel bakımda öncü kuruluşlardan biri olan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin CEO'luğu görevini üstlendi.