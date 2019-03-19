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Eczacıbaşı VitrA, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano’ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen


Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.


Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, Sylla, De Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.


Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25


Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27)

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