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Eczacıbaşı VitrA, Ankara'dan üç puanla dönüyor

Misli.

com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Karayolları takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı.


com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde Ankara ekibi Karayolları takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Elif Şahin ve Fatma Yıldırım'ın etkili başladığı birinci sette Eczacıbaşı VitrA, kısa sürede 6-1'lik seri yakaladı. Teknik molanın ardından Karayolları ekibi farkı kapatmaya çalışsa da Hande Baladın ile atağa geçen turuncu beyazlılar seti 25-18 aldı.


Karayolları ikinci sete iyi başlarken, Marco Motta'nın molasının ardından konuk ekip hız kazandı ve seti 25-19 önde bitirdi. Kaptan Boskovic, ilk sette aldığı 4 sayının ardından bu sette de 5 sayı ile takımını sırtladı. Üçüncü sete ev sahibi hızlı başladı ve set sonunda 25-22 ile kazandı. Dördüncü seti başından sonuna kadar önde götüren Eczacıbaşı VitrA, teknik molanın ardından farkı daha da açarak rakibine şans tanımadı ve maçı 3-1 sonlandırdı. Karşılaşmanın en skorer ismi aldığı 24 sayıyla kaptan Tijana Boskovic olurken, oyuna sonradan dâhil olan orta oyuncu Yasemin Güveli'nin yaptığı 4 blok sayısı dikkat çekti.


Eczacıbaşı VitrA, ligin 24. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü evinde, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.



Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 1-3


Salon: TVF Başkent Voleybol Salonu


Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar.


Karayolları: Havili, Ezgi, Ayçin, Burcu, Tuğçe, Gerasymova, Gülçin (L), Seda, Selin, Kübra, Ezgi Kara, Fatmanur.


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Hande, Ogbogu, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L), Thompson, Saliha, Yasemin.


Setler: 1-3 (18-25, 19-25, 25-22, 13-25)


Süre: 110 dakika (28,27,31,24)

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