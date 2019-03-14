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Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı

2019 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Imoco Volley Conegliano deplasmanına giden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.


Çeyrek final ikinci maçı 19 Mart Salı günü, saat 17.00'de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Palaverde Villorba - Treviso


Hakemler: Wojciech Maroszek (POL), Sabine Witte (GER)


Imoco Volley: Sylla, Folie, Fabris, Hill, De Kruijf, Wolosz, De Gennaro (L),Fersino, Tirozzi.


Eczacıbaşı VitrA: Larson, Krsmanovic, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Büşra, Gamze, Gözde.


Setler: 21-25, 25-27, 22-25


Süre: 84 dakika (27,31,26)

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