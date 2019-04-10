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Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ilk maçında, Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.


Yarı final ikinci maçı Eczacıbaşı VitrA ev sahipliğinde, 13 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00'de, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Eczacıbaşı VitrA, bu maçı da kazanması halinde final etabına yükselecek.



Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu


Hakemler: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik


Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu.


Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer.


Setler: 17-25, 18-25, 18-25


Süre: 73 dakika (22,25,26)

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