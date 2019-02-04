Eczacıbaşı VitrA, Avrupa'da serisini sürdürmek istiyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunda namağlup lider olan Eczacıbaşı VitrA, yarın sahasında Finlandiya temsilcisi Hameenlinna takımını konuk edecek.

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Eczacıbaşı VitrA, yarın Finlandiya temsilcisi Hameenlinna takımını sahasında ağırlayacak. Grupta namağlup liderliğini sürdüren ve Hmeenlinna ile yaptığı ilk karşılaşmayı rahat bir oyunla set vermeden kazanan Eczacıbaşı VitrA'da hedef, Avrupa'da yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı'nın başarılı oyuncu Gözde Yılmaz, “Deplasmanda ilk maçımızı 3-0 kazandık. İkinci maçtan da net bir skorla ayrılacağımıza inanıyorum. Bu yoğun programda şimdiye kadar her maça çok iyi konsantre olup hazırlandık ve zaman zaman zorlansak da güzel sonuçlar elde etmeyi başardık. Şampiyonlar Ligi'nde öncelikle grubumuzdan puan kaybetmeden çıkıp, finale gitmeyi hedefliyoruz. Tüm taraftarlarımızı bize destek olmak için maça davet ediyoruz” diye konuştu.

Pauline Martin: “En iyi oyunumuzu oynayacağız”

Hameenlinna takım kaptanı Pauline Martin ise, “Eczacıbaşı VitrA gibi iyi bir takıma karşı oynamak büyük bir şans. İlk maç bizim için biraz zor geçti ama bu karşılaşmadan öğrendiğimiz çok şey oldu. İkinci maçta da en iyi sonucu alabilmek için en iyi oyunumuzu oynayacağız” dedi.

Eczacıbaşı VitrA - Hameenlinna karşılaşması, yarın saat 17:30'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.