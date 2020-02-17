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Eczacıbaşı VitrA, Avrupa'da son grup maçına çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 5’te 5 yaparak liderliği garantileyen Eczacıbaşı VitrA, yarın gruptaki son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz’u ağırlayacak.

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5'te 5 yaparak liderliği garantileyen Eczacıbaşı VitrA, yarın gruptaki son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u ağırlayacak.


Sezonun zor bir döneminde olduklarını vurgulayan genç orta oyuncu Yasemin Güveli, "Şampiyonlar Ligi'nde grubumuzda liderliği garantilemiş olsak da, Lodz maçında aynı disiplin ve konsantrasyonla oynamaya odaklanmış durumdayız. Çok yoğun bir programımız var ve sezonun zor bir dönemindeyiz. Bu yüzden yarın elimizden gelenin en iyisini vermek için sahada olacağız" dedi.


Eczacıbaşı VitrA - Budowlani Lodz karşılaşması yarın saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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