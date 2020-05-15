İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, deneyimli pasör Carli Lloyd ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.


Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüpten yapılan açıklamada, “Amerika Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan Carli Lloyd'la yollarımızı ayırdık. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz" denildi.



Carli Lloyd kimdir?


1989 yılında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğan Carli Lloyd, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarı elde etti. Lloyd, 2019-20 sezonunda formasını terlettiği turuncu-beyazlılarla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.



Kulüp Başarıları


2011-12 İtalya Kupası şampiyonluğu


2011-12 İtalya Ligi şampiyonluğu


2012 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu


2011-12 CEV Kupası şampiyonluğu


2013 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü


2015 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu


2016 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu


2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği


2018 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu


2018-19 Brezilya Süper Lig ikinciliği


2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu


2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği



Milli Takım Başarıları


2011 Pan Amerika Oyunları üçüncülüğü


2015 Pan Amerika Oyunları şampiyonluğu


2015 Pan Amerika Kupası şampiyonluğu


2016 Dünya Grand Prix'si ikinciliği


2016 Rio Olimpiyatları üçüncülüğü


2017 World Grand Champions Kupası üçüncülüğü


2018 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu



Bireysel Başarılar


2015 Pan Amerika Kupası - En iyi pasör


2015 Pan Amerika Oyunları - En iyi pasör ve En değerli oyuncu


2016 CEV Şampiyonlar Ligi - En iyi pasör


2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - En iyi pasör

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.