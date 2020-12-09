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Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında Lokomotiv Kaliningrad’ı 3-0 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, ikinci maçında Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Eczacıbaşı, yarın saat 20.00'de Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.



Salon: TVF Burhan Felek Vestel


Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Agnieszka Michlic (Polonya)


Lokomotiv Kaliningrad: Ryseva, Voronkova, Evdokimova, Vorobyeva, Kurilo, Podskalnaia, Gorbacheva (L) (Ezhak, Gorbacheva (L), Stalnaya, Zaytseva, Melnikova)


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Simge (L) (Hande, Melisa (L), Mirkovic)


Setler: 17-25, 22-25, 22-25


Süre: (20, 29, 30)

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