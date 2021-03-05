İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final rövanş maçında İtalya’nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 mağlup olarak elendi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio ekibine 3-1 mağlup olarak elendi.


Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya ekibi Unet e-work Busto Arsizio'e 25-23, 25-22, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. İlk maçı da 3-1 kazanan Unet e-work Busto Arsizio, yarı finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.


Yarı final ilk maçları 16 ve 18 Mart, rövanşları ise 23 ve 25 Mart'ta yapılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.