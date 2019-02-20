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Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finali garantiledi

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Uralochka-NTMK takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.


Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun son maçında Dinamo Kazan'ı, 26 Şubat Salı günü saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.



Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg


Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Stephan Grieder (SUI)


Uralochka-NTMK: Harelik, Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Podkopaeva (L)


Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Ezgi, Meliha, Güldeniz


Setler: 2-3 (20-25, 22-25, 25-19, 25-22, 8-15)


Süre: 115 dakika (23,27,23,28,14)

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