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Eczacıbaşı VitrA, Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı

2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, ABD’li orta oyuncu Chiaka Ogbogu’yu renklerine bağladı.

2020-2021 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, ABD'li orta oyuncu Chiaka Ogbogu'yu renklerine bağladı.


Eczacıbaşı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Amerika Milli Takımı'nın yetenekli orta oyuncusuyla anlaştık. Takımımızın kurulumuna uygun bir özellikte olan Chiaka'dan önemli bir katkı bekliyoruz" denildi.



Chiaka Ogbogu kimdir?


1995 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğan Chiaka Ogbogu, 188 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Amerika Kolej Ligi yıllarını Texas Üniversitesi'nde geçiren yetenekli oyuncu, 2018 yılında Amerika Milli Takımı'na katıldı. Ogbogu, Türkiye'ye gelmeden önce sırasıyla Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco Volley Conegliano takımlarında oynadı.



Milli Başarılar


2018 Pan Amerika Kupası şampiyonluğu


2019 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu


2019 FIVB Dünya Kupası ikinciliği


2019 NORCECA Kıta Şampiyonası ikinciliği



Kulüp Başarıları


2018-19 Polonya Kupası şampiyonluğu


2019 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu


2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu


2019-20 İtalya Kupası şampiyonluğu

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