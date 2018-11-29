Eczacıbaşı VitrA, Çin'e gidiyor

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na dördüncü kez katılacak olan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın yapılacağı Çin'in Shaoxing şehrine gitmek üzere bugün yola çıkacak.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki sene üst üste şampiyonluğunu ilan ederek büyük bir başarı elde eden Eczacıbaşı, 2016'da Filipinler'in başkenti Manila'da, İtalyan ekibi Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek, 2015'te de Zürih'te Dinamo Krasnodar'ı 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek turnuvada Eczacıbaşı VitrA'nın diğer rakipleri; Türkiye'den VakıfBank, Çin'den Zhejiang, Brezilya'dan Minas Tenis Clube ve Praia Clube, Fransa'dan Volero Le Cannet, Kazakistan'dan Altay ile Tayland'dan Supreme Chonburi takımları olacak.

Grup etabını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşmeyle 8 Aralık'ta yarı final maçları yapacak. Bronz madalya ve final maçları 9 Aralık Pazar günü oynanacak.

Nalan Ural: "Bir kez daha kupayı evimize götürmek istiyoruz"

Turnuvaya üst düzey kulüplerin katıldığını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nalan Ural, “Dünyanın en prestijli kulüpler arası voleybol turnuvası kabul edilen, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na dördüncü kez katılacağız. Daha önce iki sene üst üste kupanın galibi biz olmuştuk. Şimdi bir kez daha kupayı evimize götürmek istiyoruz. Yoğun bir maç ve antrenman programımız var. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Katılan diğer takımlara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

B Grubu'nda mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA'nın TSİ maç programı şu şekilde:

4 Aralık Salı

12.00 Eczacıbaşı VitrA - Altay

5 Aralık Çarşamba

12.00 Supreme Chonburi - Eczacıbaşı VitrA

7 Aralık Cuma

09.00 Praia Clube - Eczacıbaşı VitrA