Eczacıbaşı VitrA, derbiye hazırlanıyor

hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

Eczacıbaşı VitrA, haftasında 27 Ocak Pazar günü saat 18.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Ligde geçtiğimiz 14 haftada sahadan galibiyetle ayrılan turuncu-beyazlılar, derbi hazırlıklarını da hız kesmeden sürdürüyor. Yoğun programda iyi bir şekilde ilerlediklerini söyleyen başarılı orta oyuncu Büşra Kılıçlı, “Avrupa'da ve Türkiye'de yoğun bir maç programımız var. Antrenmanlarımızı en verimli şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bunun sonucunda da güzel sonuçlar elde ediyoruz. Fenerbahçe derbisi, çekişmeli bir mücadeleye sahne olacak. İki takım da güçlü oyunculara sahip. İlk maçı biz kazanmıştık, ama rakibimiz de iyi bir oyun çıkarmıştı. Sahadan yine galibiyetle ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.