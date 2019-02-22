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Eczacıbaşı VitrA, derbiye hazırlanıyor

Lider Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 20.

hafta mücadelesinde yarın VakıfBank'a konuk olacak.


Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde namağlup lider olan Eczacıbaşı VitrA, çarşamba günü oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası ara vermeden VakıfBank derbisi hazırlıklarına başladı. VakıfBank - Eczacıbaşı karşılaşması yarın saat 14.00'te VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.


Mücadele öncesi açıklamalarda bulunan turuncu-beyazlıların başarılı liberosu Simge Aköz, “İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği, seyir zevki yüksek bir derbi olacağını düşünüyorum. Ligdeki galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasmanda zorlu bir maç bizi bekliyor” dedi.

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