Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü

Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu-beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de alarak maçı 3-0 sonlandırdı.

Çekişmeli rallilere ve nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvadan, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı bronz madalyayla ayrıldı. Üçüncülük/dördüncülük maçının en skorer ismi olan Gözde Yılmaz, aynı zamanda karşılaşmanın “En Değerli Oyuncusu” da seçildi.

Salon: Shaoxing Olympic Sports Center

Hakemler: Vladimir Simonovic (SRB), Nathanon Sowapark (THA)

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Beyza, Gözde, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Meliha.

Praia Clube: Lloyd, Claudino, Da Silva, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Pinto (L), Da Cruz, Pavao, Marinho.

Setler: 3-0 (25-16,25-18,25-19)

Süre: 77 dakika (25,24,28)