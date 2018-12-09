İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı ekip Praia Clube ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.


Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu-beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de alarak maçı 3-0 sonlandırdı.


Çekişmeli rallilere ve nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvadan, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı bronz madalyayla ayrıldı. Üçüncülük/dördüncülük maçının en skorer ismi olan Gözde Yılmaz, aynı zamanda karşılaşmanın “En Değerli Oyuncusu” da seçildi.



Salon: Shaoxing Olympic Sports Center


Hakemler: Vladimir Simonovic (SRB), Nathanon Sowapark (THA)


Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Beyza, Gözde, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Meliha.


Praia Clube: Lloyd, Claudino, Da Silva, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Pinto (L), Da Cruz, Pavao, Marinho.


Setler: 3-0 (25-16,25-18,25-19)


Süre: 77 dakika (25,24,28)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.