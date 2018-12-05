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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantiledi

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’nun ikinci maçında, Tayland ekibi Supreme Chonburi’yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçına çıkmadan yarı finale yükselmeyi garantiledi.

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nun ikinci maçında, Tayland ekibi Supreme Chonburi'yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, gruptaki son maçına çıkmadan yarı finale yükselmeyi garantiledi.


Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'nun ikinci maçında Tayland ekibi Supreme Chonburi'yi 25-15, 25-11 ve 25-17'lik skorla 3-0 mağlup etti. Karşılıklı sayılarla başlayan birinci sette Eczacıbaşı VitrA, Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim'in ataklarıyla oyunu açarak seti 25-15 kazandı. İkinci sette, Büşra Kılıçlı ve Lauren Gibbemeyer'in etkisiyle de rahat bir oyun sergileyen turuncu-beyazlılar seti 25-11 önde bitirdi. Son sette de rakibine şans tanımayan Eczacıbaşı maçı 3-0 sonlandırdı. Maçın en skorer ismi 15 sayıyla Tijana Boskovic olurken, karşılaşmanın 'En Değerli Oyuncusu' ödülü ise Yeon Koung Kim'in oldu.


Eczacıbaşı VitrA gruptaki son maçını 7 Aralık Cuma günü, saat 09.00'da (TSİ) Brezilya ekibi Praia Clube ile oynayacak.



Salon: Shaoxing Olympic Sports Center


Hakemler: Shin Muranaka, Patricia Rolf


Supreme Chonburi: Srithong, Apinyapong, Thinkaow, Nuanjam, Poomjaroen, Sang-Ob, Pairoj (L), Sittisad, Pannoy, Sangpan


Eczacıbaşı VitrA: Larson, Gibbemeyer, Gamze, Büşra, Boskovic, Kim, Simge (L), Gözde, Ezgi, Beyza, Meliha, Güldeniz


Setler: 0-3 (15-25, 11-25, 17-25)


Süre: 64 dakika (22,19,23)

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