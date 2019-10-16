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Eczacıbaşı VitrA, evinde galip

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2.

haftasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Ligin 3. haftasında Eczacıbaşı VitrA, 19 Ekim Cumartesi günü, saat 14.00'te, Ankara ekibi Karayolları'na konuk olacak.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut


Eczacıbaşı VitrA: Kim, Boskovic, Yasemin, Melis, Lloyd, Beyza, Simge (L), Buse, Ergül.


Nilüfer Belediyespor: Sabriye, Zhidkova, Buse Ü., Rousseaux, Hümay, İkbal, Buse K. (L)


Setler: 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14)


Süre: 105 dakika (30, 25, 26, 24)

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