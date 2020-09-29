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Eczacıbaşı VitrA, evinde galip

Misli.

com Sultanlar Ligi altıncı haftasında PTT'yi konuk eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA, ligin yedinci haftasında Çan Gençlik Kale Spor ile deplasmanda karşılaşacak.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Ebru Kaya, Tuncay Sevim


Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Mirkovic, Hande, Yasemin, Boskovic, Fatma, Melisa (L), Saliha, Merve


PTT: Bahar, Dimitrova, Mislina, Vuchkova, Cansu, Elisa, Simay (L), Ceyda, Semra, Merve, Su


Setler: 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)


Süre: 65 dakika (20,23,22)

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