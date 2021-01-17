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Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Sultanlar Ligi 18.

hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.


Misli.com hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan, Eczacıbaşı VitrA, rakibine 3-1 kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan ekip Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ilk seti 25-13 kazandı. İkinci sete de kontrollü başlayan sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-8 önde girdi ve seti 25-17 bitirdi.


Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette, kaptan Tijana Boskovic'in hücumları ile kontrolü ele geçiren turuncu*beyazlılar, Beyza Arıcı'nın kritik yerlerdeki bloklarıyla seti 25-21 aldı. Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular bu sette toplam 5 blok sayısı ile oynadı.


Yasemin'in servisleriyle başlayan dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA, genç smaçör Saliha'nın etkili ataklarıyla teknik molaya 12-9 önde girdi. Fakat teknik molanın ardından farkı kapatan ev sahibi maçı 3-1 sonlandırdı.


Eczacıbaşı VitrA, 20 Ocak Çarşamba günü 19. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek.

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