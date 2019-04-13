Eczacıbaşı VitrA, final etabına yükseldi

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA'nın finalde VakıfBank - Fenerbahçe Opet eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Beş maç üzerinden oynanacak olan etapta, üç galibiyet alan takım şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Gibbemeyer, Meliha, Güldeniz.

Galatasaray HDI Sigorta: Aslı, Meryem, Leys, Jackson, Çağla, Hande, Gizem (L), Buse, Nursevil, Melike.

Setler: 3-1 (25-19, 22-25, 25-17, 25-19)

Süre: 104 dakika (28,27,23,26)