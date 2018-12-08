İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA final şansını kaybetti

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilyalı ekip Minas Tenis Clube’ye 3-2 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilyalı ekip Minas Tenis Clube'ye 3-2 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.


Yarı final mücadelesinin birinci setinde Eczacıbaşı; Tijana Boskovic ve Yeon Koung Kim ataklarıyla oyunda hakimiyet kurarken, seti de 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci seti Brezilyalı ekip 26-24 önde bitirdi. Üçüncü sette de oyuna hızlı başlayan Minas Tenis Clube, seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette Kaptan Jordan Larson'ın hem defanstaki hem de ataktaki performansı turuncu-beyazlıların geriden gelerek seti 25-23 kazanmasında önemli rol oynadı. Son seti 15-12 alan Brezilyalılar, maçı 3-2 sonlandırdı.


Eczacıbaşı VitrA, yarın TSİ 12.00'de, Vakıfbank-Praia Clube karşılaşmasının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.



Salon: Shaoxing Olympic Sports Center


Hakemler: Nathanon Sowapark (THA), Jiang Liu (CHN)


Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Larson, Büşra, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Gözde, Meliha, Beyza.


Minas Tenis Clube: Pereira, Marques, Guimares, Gattaz, Leao, Carneiro, Nicolosi (L), De Souza, Costa, Oliveira, Cattani.


Setler: 2-3 (25-22,24-26,13-25,25-23,12-15)


Süre: 132 dakika (29,30,26,29,18)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.