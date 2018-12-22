İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, galibiyet serisine devam ediyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10.

hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili


Galatasaray: Jackson, Çağla, Hande, Aslı, Meryem, Leys, Gizem (L), Melike, Cansu, Buse, Elifsu, Nursevil.


Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), Gözde, Ezgi, Güldeniz, Büşra, Larson.


Setler: 2-3 (15-25, 22-25, 25-20, 25-21, 16-18)


Süre: 131 dakika (23,27,29,27,25)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.