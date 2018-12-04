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Eczacıbaşı VitrA galibiyetle başladı

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi Altay’ı 3-0 mağlup etti.

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi Altay'ı 3-0 mağlup etti.


Karşılaşmanın birinci setinde Amerikalı orta oyuncu Lauren Gibbemeyer'in etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-10 kazandı. İkinci sette, Yeon Koung Kim ve Tijana Boskovic'in ataklarının yanı sıra libero Simge Aköz'ün yaptığı defanslarla turuncu-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü korudu. (25-11) Üçüncü sette de dengeyi koruyan Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi karşısında zorlanmadan maçı 3-0 sonlandırdı.


Aldığı 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Boskovic, aynı zamanda maçın “En Değerli Oyuncusu” seçildi.


Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12:00'de, Tayland ekibi Supreme Chonburi ile oynayacak.



Salon: Shaoxing Olympic Sports Center


Hakemler: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA)


Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde.


Altay: Mammadova, Anarkulova, Anlkonova, Akilova, Ikic, Popovic (L), Sharshakova, Sarsenbayeva, Olga, Jusino.


Setler: 3-0 (25-10, 25-11, 25-15)


Süre: 66 dakika (21, 22, 23)

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