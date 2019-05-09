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Eczacıbaşı VitrA, Güldeniz'le vedalaştı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2017-2018 sezonunda kadrosuna katılan tecrübeli oyuncu Güldeniz Önal ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.


İki sezon boyunca turuncu-beyazlı formayı giyen Güldeniz Önal, Eczacıbaşı VitrA ile, 2018 CEV Kupası Şampiyonluğu, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu, 2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü ve 2019 AXA Sigorta Kupa Voley birinciliği yaşadı.


Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Oyunculuğuyla ve ablalığıyla takımımıza çok değerli katkılar sağlayan Güldeniz'e, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denilirken, tecrübeli smaçör de sosyal medya hesaplarından kulübüne teşekkür eden duygusal bir paylaşımda bulundu.

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