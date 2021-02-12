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Eczacıbaşı VitrA, Hande Baladın'ın sözleşmesini uzattı

Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme yeniledi.


Eczacıbaşı VitrA, altyapısından yetişen başarılı milli voleybolcu Hande Baladın ile sözleşme imzaladı. 1997 doğumlu smaçör, 2015-2016 sezonunda A Takım'a yükselmiş ve burada Eczacıbaşı VitrA ile birçok başarıya imza atmıştı.


Hande'yle devam edecekleri için mutlu olduklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA'nın menajeri Nalan Ural, "Hande kulübümüzün altyapısından yetişen en değerli oyunculardan biri. Aynı zamanda Milli Takımımızın da baş smaçörü. Onunla sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz. Geçmiş jenerasyonlardaki ablaları gibi kulübümüzün uzun zamandır bir parçası olan Hande, şu anda bizimle on birinci senesini yaşıyor. İnanıyorum ki daha birçok sene birlikte nice başarılara imza atacağız" dedi.



Kulüp Başarıları


2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu


2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü


2018 CEV Kupası Şampiyonluğu


2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu


2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği


2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu



Milli Takım Başarıları


2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü


2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği


2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu


2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü


2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği


2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği


2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği



Bireysel Başarılar


2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - 'En Değerli Oyuncu' ve 'En İyi Smaçör'


2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - 'En İyi Blok Yapan Oyuncu'

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