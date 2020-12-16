İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, Karayolları deplasmanına gidiyor

Misli.

com Sultanlar Ligi 23. hafta karşılaşmasında Karayolları'na konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, günü tek idmanla tamamlayarak Ankara'ya doğru yola çıkacak.


Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan ve sonrasında ligde karşılaştığı Çan Gençlik Kale Spor'u set vermeden geçen turuncu-beyazlılar, yoğun antrenman ve maç temposuna hız kesmeden devam etti. Zorlu mücadelelerden galibiyetle çıktıklarını söyleyen genç orta oyuncu Yasemin Güveli, "Çok yorucu ama bir o kadar da heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Şu an tamamen lige konsantre olmuş durumdayız. Ankara yolculuğumuzdan da galibiyetle döneceğimize inanıyorum" sözleriyle görüşlerini aktardı. Karayolları-Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 17 Aralık Perşembe günü, saat 13.00'da, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.