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Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı ağırlayacak

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7.

hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Ankara ekibi Karayolları'nı konuk edecek.


Geçtiğimiz altı haftada çıktığı maçlardan set vermeden üç puanla ayrılan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Karayolları maçının ardından Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılacak. 4-9 Aralık tarihlerinde, Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek organizasyon için turuncu-beyazlılar yoğun antrenmanlarına devam ediyor.


Eczacıbaşı VitrA - Karayolları karşılaşması yarın saat 16.00'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.

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