Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı rahat geçti

haftasında Karayolları ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 16 sayıyla Gözde Yılmaz olurken, Yeon Koung Kim de 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çıldır, Mehmet Topal.

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Boskovic, Güldeniz, Beyza.

Karayolları: Elif, Saliha, Yasemin, Tumas, Tuğçe, Yulia, Gülçin (L), Mariana, Ayçin.

Setler: 3-0 (25-23,25-17,25-23)

Süre: 85 dakika (30,27,28)