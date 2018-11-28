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Eczacıbaşı VitrA, Karayolları'nı rahat geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 7.

haftasında Karayolları ekibini konuk eden Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 16 sayıyla Gözde Yılmaz olurken, Yeon Koung Kim de 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Caner Çıldır, Mehmet Topal.


Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Meliha, Büşra, Gözde, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Boskovic, Güldeniz, Beyza.


Karayolları: Elif, Saliha, Yasemin, Tumas, Tuğçe, Yulia, Gülçin (L), Mariana, Ayçin.


Setler: 3-0 (25-23,25-17,25-23)


Süre: 85 dakika (30,27,28)

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