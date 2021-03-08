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Eczacıbaşı VitrA, Kupa Voley'de finalde

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Kupa Voley yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı VitrA finalde VakıfBank ile karşılaşacak.


Eczacıbaşı VitrA, 10. kez kupaya ulaşmak için finalde VakıfBank ile mücadele edecek. Turuncu-beyazlılar aynı zamanda kupada kazandığı dokuz şampiyonluk ile rekoru da elinde bulunduruyor. VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA finali 9 Mart Salı günü, saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L)


Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle, Mihajlovic, Busa, Bahar, Lila, Gülce (L), Vargas, Cansu


Setler: 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)


Süre: 73 dakika

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