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Eczacıbaşı VitrA, kupada yarı finalde

AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Türk Hava Yolları ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını son dört takım arasına yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.



Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu


Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal


Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Fatma, Saliha, Mirkovic, Yasemin


THY: Carlini, Kingdon, Büşra, Ebrar, Santana, Aslı, Berin (L), Merve, Şeyma, Ada, Nursevil, Özge Nur, Polen


Setler: 3-2 (23-25, 25-18, 25-15, 23-25, 16-14)


Süre: 136 dakika (31,26,26,31,22)

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