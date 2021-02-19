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Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'ya set vermedi

Misli.

com Sultanlar Ligi 29. hafta açılış mücadelesinde Kuzeyboru'ya konuk olan Eczacıbaşı VitrA, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı.


Eczacıbaşı VitrA, lig etabının son maçında Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşacak. Mücadele, 28 Şubat Pazar günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.



Salon: Aksaray Spor Salonu


Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen


Kuzeyboru: Ikic, Sinem, Victoria, Mitchem, Sabriye, Arelya, Dilek (L), Arzum, Boskovic, Merve, Hümay


Eczacıbaşı VitrA: Fatma, Beyza, Mirkovic, Saliha, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Yasemin


Setler: 0-3 (22-25, 19-25, 22-25)


Süre: 82 dakika (27,27,28)

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