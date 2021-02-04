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Eczacıbaşı VitrA, namağlup tur atladı

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarının son gününde Rus temsilci Dinamo Moskova’yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, namağlup grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarının son gününde Rus temsilci Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, namağlup grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.


Mücadelenin birinci setinde kontrolü elinde tutan takım Eczacıbaşı VitrA'ydı. Set 25-16 sonuçlanırken, turuncu beyazlıların bloktaki üstünlüğü dikkat çekti. İkinci sete daha hızlı başlayan Dinamo Moskova seti 25-19 aldı. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlarken dengeyi bozan, Beyza Arıcı'nın servis noktasına geçmesi oldu. Etkili servislerle rakibinin oyun kurmasını engelleyen Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular seti 25-14 bitirdi. Dördüncü sette de bloktaki üstünlüğünü konuşturan turuncu-beyazlılar maçı 3-1 sonlandırdı.


Mücadelenin en değerli oyuncusu seçilen kaptan Tijana Boskovic, yeni bir rekora imza atarak Eczacıbaşı VitrA formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı maçlarda 700'ün üzerinde sayı elde etmeyi başardı.



Salon: Yantarny Kaliningrad


Hakemler: Dobromir Dobrev, Sonja Simonovska


Eczacıbaşı VitrA: Saliha, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Yasemin


Dinamo Moskova: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Fetisova, Goncharova, Bibina (L), Krotkova, Pospelova, Klimets, Babeshina


Setler: 3-1 (25-16, 19-25, 25-14, 25-18)


Süre: 98 dakika (25, 24, 24, 25)

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