Eczacıbaşı VitrA, rövanşa hazırlanıyor

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İtalya'nın Unet e-work Busto Arsizio takımını İstanbul'da ağırlayacak. İlk maçta rakibine mağlup olan turuncu-beyazlıların yarı finale yükselebilmesi için rövanşta 3-0 veya 3-1 kazanmaları durumunda oynanacak “altın seti” önde bitirmeleri gerekiyor.

Potansiyeli yüksek bir takım olduklarını ve ihtiyaç olduğunda her sporcunun sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Eczacıbaşı VitrA'nın menajeri Nalan Ural, karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktardı. Avrupa kupalarında çok tecrübeli bir kulüp olduklarını vurgulayan Ural, "İtalya'da sonuna kadar savaştık ve yine savaşacağız. Koçumuz, teknik ekibimiz ve kaptanlarımızın liderliğinde her bir oyuncumuzun vereceği destekle bir üst tura geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Öte yanda İtalyan ekibin kaptanı Alessia Genari ise, “Perşembe günkü maçın iki taraf için de çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Deplasmanda oynayacağız ve Eczacıbaşı'ndaki önemli eksik oyuncular takıma katılmış olacak. Farklı bir maç olacağını düşünmek zorundayız. Kesinlikle seviyemizi yükseltmeli ve daha az hata yapmalıyız. Avantajın bizde olduğunun farkında olarak, tekrardan kazanmayı deneyeceğiz” diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA - Unet e-work Busto Arsizio karşılaşması 4 Mart Perşembe günü saat 19.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.