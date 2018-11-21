Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 1250 seyirci önünde oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı VitrA üç puanın sahibi olurken, Sırp yıldız Tijana Boskovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun ikinci maçında, 19 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Finlandiya'dan Hmeenlinna takımıyla oynayacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Goran GRADINSKI (SRB), Sabine WITTE (GER)

Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Simge (L), Ezgi

Uralochka-NTMK: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik, Podkopaeva (L), Karpol, Simonenko.

Setler: 3-0 (25-16,25-17,25-21)

Süre: 69 dakika (20,24,25)