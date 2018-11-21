İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında, Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.


TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 1250 seyirci önünde oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı VitrA üç puanın sahibi olurken, Sırp yıldız Tijana Boskovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.


Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun ikinci maçında, 19 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Finlandiya'dan Hmeenlinna takımıyla oynayacak.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Goran GRADINSKI (SRB), Sabine WITTE (GER)


Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Simge (L), Ezgi


Uralochka-NTMK: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik, Podkopaeva (L), Karpol, Simonenko.


Setler: 3-0 (25-16,25-17,25-21)


Süre: 69 dakika (20,24,25)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.