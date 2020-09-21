Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer deplasmanında

com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, Sarıyer ekibinde yaşanan ve voleybol camiasını derinden üzen koronavirüs vakalarının tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından mavi-beyazlılara konuk oluyor. Geçtiğimiz haftaki derbi sonrasına antrenmanlarına devam eden Eczacıbaşılı oyuncular, bu hafta oynayacakları Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarıyer Bld. - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 22 Eylül Salı günü, saat 17.00'de, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak. Karşılaşma koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircilere kapalı olacak.