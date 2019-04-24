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Eczacıbaşı VitrA, seride 1-0 öne geçti

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç.


VakıfBank: Cansu, Zhu, Zehra, Sloetjes, Robinson, Kübra, Gizem (L), Ayça, Tuğba, Buket, Rasic, Ebrar.


Eczacıbaşı VitrA: Ezgi, Larson, Beyza, Boskovic, Kim, Büşra, Simge (L), Gamze, Meliha, Gibbemeyer.


Setler: 25-23, 17-25, 19-25, 25-18, 12-15


Süre: 128 dakika (27,27,26,27,21)

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