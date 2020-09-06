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Eczacıbaşı VitrA, set vermeden lider

Eczacıbaşı VitrA, AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu üçüncü maçını da kazanarak grup etabını lider bitirdi.


AXA Sigorta Kupa Voley'in grup etabındaki son gününde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, mücadeleyi 3-0 kazandı ve grubunu lider tamamladı. Nefes kesen bir ralliyle başlayan birinci sette Eczacıbaşı VitrA, kaptanlarından Simge Aköz'ün defansı ve genç pasör Elif'in etkili paslarıyla seti 25-19 kazandı. Bu sette Boskovic 7, Thompson 5 ve Hande 4 sayı ile oynadı.


İkinci seti de 25-16 kazanarak rakibine şans tanımayan turuncu-beyazlılarda bu sette, orta oyuncu Yasemin'in oyunu ve yaptığı iki blok dikkat çekti. Eczacıbaşı VitrA son seti de rahat bir oyunla kazanırken, Amerikalı oyuncu Chiaka Ogbogu ortadan yaptığı hücumlarla ön plana çıktı.


Maçın en skorer isimleri 19 sayı ile Jordan Thompson ve 16 sayı ile Tijana Boskovic oldu.


14 Şubat'ta oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Eczacıbaşı VitrA, C Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.



Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu


Hakemler: Sadettin Deneri, Serap Kuka


Eczacıbaşı VitrA: Elif, Thompson, Yasemin, Boskovic, Hande, Ogbogu, Simge (L)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande, Aslıhan, Anthi, Adams, Meryem, Balkestein, Pınar (L), Duygu, Pelin, Ezgi, Janset


Setler: 3-0 (25-19, 25-16, 25-15)


Süre: 76 dakika (26,27,23)

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