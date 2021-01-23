İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, THY deplasmanında

Sultanlar Ligi 25.

hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları ekibine konuk olacak.


Eczacıbaşı VitrA, Misli.com haftasında Türk Hava Yolları'nın konuğu olacak. Mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, “Hedef maçlarımızdan birini oynayacağız. Ligdeki sıralamamızı belirlemek için ayrı bir motivasyonla hazırlandığımız bir maç. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ikinci tur etabımız öncesinde de yükselişe geçmek istediğimiz bir döneme giriyoruz. Çekişmeli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum, takımımıza güveniyorum” sözleriyle görüşlerini iletti.


THY - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması 24 Ocak Pazar günü, saat 19.00'da, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.