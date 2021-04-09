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Eczacıbaşı VitrA, THY ile karşılaşacak

Misli.

com Sultanlar Ligi Play-off etabında Eczacıbaşı VitrA, THY ile karşılaşacak.


com Sultanlar Ligi Play-off etabı hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Play-off 3.lük/4.lük etabında Türk Hava Yolları ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, antrenmanlarını sürdürüyor.


Günü çift idmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, THY ile oynanacak serinin ilk maçında deplasmana gidecek. 11 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele, saat 17.30'da başlayacak.


Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.


İki takım arasındaki play-off serisinin programı şöyle:



1. Maç: T.H.Y. - Eczacıbaşı VitrA


11 Nisan 2021 Pazar, 17.30 Burhan Felek Voleybol Salonu



2. Maç: Eczacıbaşı VitrA - T.H.Y


14 Nisan 2021 Çarşamba, 15.00 Burhan Felek Voleybol Salonu



3. Maç (olursa): Eczacıbaşı VitrA - T.H.Y.


19 Nisan 2021 Pazartesi, 13.00 Burhan Felek Voleybol Salonu

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