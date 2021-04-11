İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eczacıbaşı VitrA, THY'ye mağlup oldu

Misli.

com Sultanlar Ligi play-off 3.lük/4.lük ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, THY'ye 3-1 mağlup oldu. Serinin ikinci karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol


Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener


THY: Şeyma, Büşra, Carlini, Kingdon, Aslı, Ebrar, Berin (L), Ada, Merve, Polen, Nursevil, Santana


Eczacıbaşı VitrA: Yasemin, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Hande, Simge (L), Fatma, Elif, Thompson


Setler: 3-1 (25-20, 26-24, 19-25, 25-21)


Süre: 121 dakika (30, 32, 29, 30)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.