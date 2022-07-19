Eczacıbaşı VitrA, uluslararası pazarlarda vites büyütecek

VitrA ile banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahip dünyanın sayılı markalarından birine sahip olan kuruluş, yeni Pazarlama Direktörü Sibylle Göttgens, Amerika Bölge Direktörü Jeremy Cressman ve İngiltere Ülke Direktörü Steve Breen ile uluslararası pazarlarda vites büyütecek.

Seramik sağlık gereçleri üreticisi ve ihracatçısı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, küresel pazarlara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. İki yeni yöneticiyi bünyelerine kattıklarını söyleyen şirketin CEO'su Özgen Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seramik sağlık gereçlerinde yüzde 80 yerli katma değer yaratma kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük üretim üssü konumundaki ülkemizi, bayrak taşıyıcı markamız VitrA ile yurt dışında temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası bir marka haline gelen VitrA'nın küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Pazarlama ekibimizin kumandasını, uluslararası deneyime sahip Sibylle Göttgens'e teslim ederken, stratejik pazarlarımızdan İngiltere'de Ülke Direktörü olarak Steve Breen ile çalışmaya başlıyoruz. Büyüme iştahımızın yüksek olduğu Amerika pazarında ise Jeremy Cressman'ın liderliğinde yeni bir yapılanma kuruyoruz” dedi.

“Uluslararası pazarlardaki büyümemizin önünü açıyoruz”

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan sözlerine şöyle devam etti: “Yüzde 30 payla Türkiye'de sektör lideriyiz. Seramik sağlık gereçleri kategorisindeki pazar paylarımızla, İngiltere'de 4'üncü, Almanya ve Fransa'da ise 2. sırada yer alıyoruz. Son yıllarda yakaladığımız büyümeyi sürdürülebilir kılmak, verimliliğimizi artırmak ve kârlılığımızı korumak amacıyla, pandemi döneminde dijital dönüşüm yatırımı yaptık. Pandemi koşullarının hafiflediği bu yılın başından itibaren de organizasyon yapımızı pek çok alanda yenileyerek yalınlaştırdık. Banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahip dünyanın sayılı markalarından birine gururla sahibiz. Bu yetkinliği daha hızlı ve çevik hale getirerek, uluslararası pazarlardaki büyümemizin önünü açmak istiyoruz.”

Gelirlerin yüzde 80'den fazlası Türkiye dışındaki pazarlardan

Özgen Özkan, yapılan yeni atamalardan bahsederek “Pazarlama yapımızı, uluslararası bir oyuncu olmanın sorumluluğuyla yeniden oluşturduk. Yeni Pazarlama Direktörümüz Sibylle Göttgens, Haziran ayında görevine başladı. 2 hafta Türkiye'deki, 2 hafta Almanya'nın Köln şehrindeki ofisimizden çalışacak. Banyo sektörünün yanı sıra, çeşitli sektörlerde de deneyime sahip yeni direktörümüz, gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını Türkiye dışındaki pazarlardan kazanan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin pazarlama organizasyonunu yönetecek” dedi.

Radarda Amerika var

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin 2021 cirosunun, önceki yıla göre yüzde 30 büyüyerek 425 milyon Euro'ya ulaştığına dikkat çeken CEO, “Stratejik pazarlarımızın arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya'nın yanı sıra, MEA (Ortadoğu ve Afrika) ülkeleri yer alıyor. Temmuz'dan itibaren Ülke Direktörü olarak çalışmaya başlayan Steve Breen, perakende ve yapı alanındaki deneyimiyle, mimarlık ve tasarım ekosisteminin önemli ülkelerden İngiltere'deki operasyonumuzu büyütecek. 2025 için belirlediğimiz hedeflerimize paralel olarak, mevcut pazarlarda paylarımızı artırırken, yeni pazarlara açılmayı da planlıyoruz. Bu kapsamda Amerika pazarına girerek uzun dönemde tüm banyo ürünleriyle pazarda varlığımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Mayıs ayında Jeremy Cressman Amerika Bölge Direktörü olarak Eczacıbaşı Ailesi'ne katıldı” dedi.