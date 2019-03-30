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Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray’ın rakibi oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.



Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt


Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim


Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay


Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23


Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)

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