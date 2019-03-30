Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı final etabına yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gözde, Gamze, Merve, Kim

Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Hunter, Lee, Bahar, Drews, Ceyda, Sabriye, Melisa (L), Buse, Ayşegül, Simay

Setler: 25-15, 21-25, 25-18, 25-23

Süre: 103 dakika (23, 25, 25, 30)