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Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde

Eczacıbaşı VitrA, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu’nda Guangdong Evergrande’yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı VitrA, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda Guangdong Evergrande'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Guangdong Evergrande'yi 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grubu ikinci tamamlayarak yarı finale yükseldi. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede, takımca dengeli bir oyun sergileyen turuncu beyazlılar, Tijana Boskovic'in tekli bloğuyla seti 25-21 önde tamamladı.


İkinci sette kontrolü kaybetmeyen Eczacıbaşı VitrA ekibi, orta oyuncular Lauren Gibbemeyer ve Yasemin Güveli'nin etkili oyunlarıyla seti 25-9 noktaladı.


Milli libero Simge Aköz'ün defanslarıyla son sette de dengeyi koruyan Eczacıbaşı, seti 25-15 ve maçı 3-0 kazandı. Turuncu beyazlılar, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi.


25 sayıyla günün en skorer ismi olan Tijana Boskovic, aynı zamanda FIVB tarafından “Maçın En Değerli Oyuncusu” seçildi. Gibbemeyer 4 blok sayısı elde ederken, turuncu beyazlılar elde ettikleri 12 blok sayısıyla dikkat çekti.


Eczacıbaşı VitrA, yarı finalde Igor Gorgonzola Novara ile 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 15.00'de karşılaşacak.



Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi


Hakemler: Maamer El Keboub, Sumie Myoi


Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.


Guangdong Evergrande: Rabadzhieva, Yang, Du, Li, Zheng, Mei, Lin (L), Xu, Kosheleva.


Setler: 3-0 (25-21, 25-9, 25-15)


Süre: 75 dakika (26, 22, 27)

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