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Eczacıbaşı VitrA'da iki ayrılık

2019-2020 sezonu kadrosunu şekillendirmeye devam eden Eczacıbaşı VitrA, Meliha İsmailoğlu ve Dilara Bağcı ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.


Eczacıbaşı Spor Kulübü, turuncu-beyaz formayla önemli kupalar kazanan genç libero Dilara Bağcı ve milli smaçör Meliha İsmailoğlu'na teşekkür etti. Takım menajeri Nalan Ural yaptığı açıklama, “İki oyuncumuzun da takımımıza ayrı ayrı katkıları oldu. Birlikte önemli başarılara imza attık. Meliha ve Dilara'ya katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki takımlarında da başarılar diliyoruz" dedi.

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