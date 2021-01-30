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Eczacıbaşı VitrA'dan muhteşem geri dönüş

Misli.

com Sultanlar Ligi 26. Hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 2-0 geri düştüğü karşılaşmada 3-2 galip geldi. Derbinin en skorer ismi 40 sayıyla Tijana Boskovic oldu.



Salon: Eczacıbaşı


Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut


Eczacıbaşı VitrA: Hande, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Saliha, Mirkovic, Fatma, Merve, Melisa


Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Kosheleva, Ergül, Ryhkliuk, Güldeniz, Selin, Gizem (L), İlkin, Nilay, Beren, Derya, Sezen


Setler: 3-2 (23-25, 19-25, 20-25, 29-27, 16-14)


Süre: 143 dakika (31,30,26,35,21)

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