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Eczacıbaşı VitrA'lı oyunculardan farkındalık hareketi

Eczacıbaşı VitrA oyuncuları Carli Lloyd ve Natalia Pereira, Avustralya’da haftalardır süren orman yangınlarıyla ilgili farkındalık oluşturan bir hareket başlattı.

Eczacıbaşı VitrA oyuncuları Carli Lloyd ve Natalia Pereira, Avustralya'da haftalardır süren orman yangınlarıyla ilgili farkındalık oluşturan bir hareket başlattı.


Pasör Carli Lloyd, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı hareketle, Ocak ayı boyunca alacağı her blok sayısı için 25 dolar bağışta bulunacağını belirterek, takım arkadaşları Natalia Pereira ve Tijana Boskovic'in yanı sıra Amerikalı smaçör Kelsey Robinson'ı da bu harekete katılmaya davet etti.


Başarılı smaçör Natalia Pereira ise, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla Ocak ayında alacağı her servis sayısı için 50 dolar bağışlayacağını açıkladı. Natalia, milli smaçör Hande Baladın'ın Brezilya'da birlikte oynadığı Carol Gattaz ile Gabriela Guimaraes'i de harekete davet etti.

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