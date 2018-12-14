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Eczacıbaşı VitrA'nın konuğu Vakıfbank

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9.

haftasında Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank'ı konuk edecek.


Eczacıbaşı VitrA, haftasında yarın saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Vakıfbank ile oynayacak. Ligde 8 hafta geride kalırken iki takımın da mağlubiyeti bulunmuyor.


Çin'in Shaoxing şehrinin ev sahipliği yaptığı FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası sonrası yoğun maç programına devam eden turuncu-beyazlılar, derbi hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü.


VakıfBank karşılaşması öncesi görüşlerini paylaşan Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, “Lige odaklandık ve liderlik için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Yedi haftayı geride bıraktık, bir maç eksiğimizle ikinci sırada yer alıyoruz. Ancak bu maç, liderlik mücadelesine sahne olacak. Liderliği tekrardan ele geçirip, üst sıradaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. Geçen sezonun başından itibaren Vakıfbank'la 9 karşılaşmaya çıktık. Tanıdığımız, zorlu bir rakip. En iyi oyunumuzu oynamak için konsantrasyonumuzu koruyarak mücadeleye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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