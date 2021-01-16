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Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi Fenerbahçe

Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçında Fenerbahçe Opet’e derbi mücadelesinde konuk olacak.

Eczacıbaşı VitrA, erteleme maçında Fenerbahçe Opet'e derbi mücadelesinde konuk olacak.


Misli.com Sultanlar Ligi 18. Hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet deplasmanına gidiyor. Derbi hazırlıklarını sürdüren turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamlayacak. Güçlü bir takıma karşı sahada olacaklarını söyleyen kaptan Simge Aköz, “Fenerbahçe ligin iddialı takımlarından biri. Zorlu bir programımız var ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Konsantre bir şekilde derbiye hazırlanıyoruz. Voleybol severlere güzel ve heyecanlı bir maç izleteceğimizi düşünüyorum” dedi.


Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA derbisi 17 Ocak Pazar günü, saat 17.00'de, Burhan Felek Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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